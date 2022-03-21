جوارديولا: لا أفكر حاليا في التتويج بالثلاثية هذا الموسم

الإثنين، 21 مارس 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسعادة بالغة بسبب استمرار فريقه في المنافسة على 3 ألقاب مع دخول الموسم في أسابيعه الأخيرة.

وتأهل سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد عبور مضيفه ساوثامبتون، ليضرب موعدا ناريا مع ليفربول الشهر المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بعد أن نعود من فترة التوقف الدولي، لدينا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولدينا الدوري الإنجليزي ولدينا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. الشيء الجميل بالنسبة للفريق هو أننا نصارع على كل الألقاب".

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وتبدأ فترة التوقف الدولية الأخيرة للموسم الآن، قبل 8 أسابيع أخيرة ستشهد تحديد أبطال البطولات الثلاثة المتبقية.

وأضاف "نحن هناك نكافح من أجل الألقاب مع وصولنا إلى الأسابيع الأخيرة من الموسم، هذا جميل جدا".

وتابع المدرب الإسباني "كم مرة فاز أحد الفرق الإنجليزية بالثلاثية؟ مرة واحدة. لأنه ليس أمرا سهلا".

وواصل "نأمل أن يعود اللاعبون من معسكرات منتخباتهم الوطنية بدون إصابات لأنه من الصعب القتال من أجل أشياء كثيرة".

وأكمل "لدينا الآن أسبوعين أجازة وسيصل اللاعبون قبل يومين من مواجهة بيرنلي ثم ليفربول وأتليتكو مدريد. ربما يشرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوما ما سبب ذلك".

وأتم "الثلاثية بعيدة الآن، من الأفضل التفكير في لقاء بيرنلي أولا".

ووصل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم مانشستر سيتي أولا عن طريق رحيم ستيرلنج من تمريرة جابريل خيسوس مع الدقيقة 12.

وتعادل إيمريك لابورت لساوثامبتون بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لجابريل خيسوس مع الدقيقة 60 بعد عرقلة من محمد ساليسو.

وسجل كيفن دي بروين ركلة الجزاء بنجاح بتسديدة قوية على يمين فورستر حارس ساوثامبتون.

وأضاف البديل فيل فودين الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 75.

وجاء الدور على البديل الآخر رياض محرز ليوقع على الهدف الرابع بعدها بأربع دقائق.

الفوز وصل بمانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.

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