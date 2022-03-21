استبعاد بيرسي تاو من قائمة جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا استبعاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي من قائمة فريقه للمباراتين الوديتين ضد غينيا وفرنسا.

وقال بروس في تصريحات نقلتها جريدة أي ديسكي تايمز: "بيرسي لن يكون معنا، هو مصاب مرة أخرى".

وشدد "هناك مشكلة مع بيرسي. منذ أن أتيت في سبتمبر وهو لديه مشاكل، ولم يكن جاهزا للمباراتين".

وأوضح "لقد كان مصابا، ثم عاد للأهلي، ولم يكن موجودا في مباراتي إثيوبيا، وكذلك مباراتي غانا وزيمبابوي لم يكن لائقا لهما بنسبة 100% وعاد بإصابة، والآن هو مصاب مرة أخرى".

وبعد الفوز على المريخ 3-1 في دوري أبطال إفريقيا، قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن "تغيير بيرسي تاو جاء للإصابة، ولكنها ليست كما تحدثت الشائعات. لقد شارك وأحرز هدفا كما رأيتم، وكان فعالا جدا".

وأضاف "أنا مدرب صريح وواضح، لو كان بيرسي تاو مصابا لما أشركته. لقد أخبرني الطبيب أنه سليم وجاهز ولذلك أشركته".

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.

ومع الأحمر سجل بيرسي تاو 6 أهداف في 14 مباراة لعبها في مختلف البطولات.