استبعاد بيرسي تاو من قائمة جنوب إفريقيا

الإثنين، 21 مارس 2022 - 11:42

كتب : محمد عبد العظيم

بيرسي تاو غانا جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا استبعاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي من قائمة فريقه للمباراتين الوديتين ضد غينيا وفرنسا.

وقال بروس في تصريحات نقلتها جريدة أي ديسكي تايمز: "بيرسي لن يكون معنا، هو مصاب مرة أخرى".

وشدد "هناك مشكلة مع بيرسي. منذ أن أتيت في سبتمبر وهو لديه مشاكل، ولم يكن جاهزا للمباراتين".

أخبار متعلقة
أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو مؤتمر موسيماني: تغيير بيرسي تاو للإصابة.. ولماذا تسألون عن حسام حسن ولا تتحدثون عن لطفي؟ قبل مواجهة المريخ.. بيرسي تاو في تدريب الأهلي

وأوضح "لقد كان مصابا، ثم عاد للأهلي، ولم يكن موجودا في مباراتي إثيوبيا، وكذلك مباراتي غانا وزيمبابوي لم يكن لائقا لهما بنسبة 100% وعاد بإصابة، والآن هو مصاب مرة أخرى".

وبعد الفوز على المريخ 3-1 في دوري أبطال إفريقيا، قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن "تغيير بيرسي تاو جاء للإصابة، ولكنها ليست كما تحدثت الشائعات. لقد شارك وأحرز هدفا كما رأيتم، وكان فعالا جدا".

وأضاف "أنا مدرب صريح وواضح، لو كان بيرسي تاو مصابا لما أشركته. لقد أخبرني الطبيب أنه سليم وجاهز ولذلك أشركته".

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.

ومع الأحمر سجل بيرسي تاو 6 أهداف في 14 مباراة لعبها في مختلف البطولات.

بيرسي تاو الأهلي جنوب إفريقيا
نرشح لكم
إيهاب جلال: أهلي طرابلس استغل الملعب والجمهور.. وفرصة الصدارة ما زالت قائمة بيراميدز يسقط بهدف ذاتي أمام أهلي طرابلس ويفقد صدارة المجموعة انتهت في الكونفدرالية - أهلي طرابلس (1)-(0) بيراميدز.. بيراميدز يفقد الصدارة تدريبات فردية لـ معلول مع منتخب تونس استعدادا لمواجهة مالي التأهل الثالث يقترب.. المصري يؤمن طريقه لربع نهائي الكونفدرالية بثنائية في القطن انتهت الكونفدرالية – المصري (2) - (0) القطن مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز بدون جمهور إيهاب جلال: سعيد بانضمام ثنائي بيراميدز للمنتخب.. والفوز على أهلي طرابلس ضروري في مشوار البطولة
أخر الأخبار
كلوب: أبريل الناري؟ كل الخصوم لا تحلم بمواجهة ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هرم خوفو يزين حفل الكلاسيكو من تنظيم "لاليجا" في مصر 12 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب جنوب إفريقيا: أفضل أن يتدرب تاو 6 أشهر دون لعب.. صحته البدنية الأساسية ليست جيدة 41 دقيقة | حلم المونديال
بلماضي: علينا التماسك في لقاء الذهاب أمام الكاميرون.. واللعب بـ جابوما يحفزنا 48 دقيقة | حلم المونديال
مبابي: يجب أن يحترم لاعبي باريس سان جيرمان بعضهم.. وأتمنى وصول موناكو إلى دوري الأبطال ساعة | الدوري الفرنسي
مورينيو: تألق أبراهام؟ عليه أن يفعل ذلك في كل مباراة ساعة | الدوري الإيطالي
جوارديولا: لا أفكر حاليا في التتويج بالثلاثية هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد استبعاد بافار.. ساليبا ينال الاستدعاء الدولي الأول في منتخب فرنسا 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات