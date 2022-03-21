إيهاب جلال: أهلي طرابلس استغل الملعب والجمهور.. وفرصة الصدارة ما زالت قائمة

الإثنين، 21 مارس 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب بيراميدز

شدد إيهاب جلال مدرب بيراميدز على أن فريقه ما زال لديه الفرصة في إنهاء المجموعة الأولى متصدرا على الرغم من الهزيمة التي تعرض لها أمام أهلي طرابلس.

وتعرض بيراميدز للهزيمة خارج ملعبه بهدف دون مقابل أمام أهلي طرابلس في الجولة الخامسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المواجهة أمام أهلي طرابلس كانت صعبة وقوية، خاصة أن المنافس ظهرت رغبته أكبر في تحقيق الفوز من أجلا اعتلاء الصدارة".

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وتابع "المنافس كان أكثر قوة وشراسة واستغل أفضلية الجمهور واللعب على أرضه وكذلك صعوبة اللعب على أرضية من نجيل صناعي لا يعتاد عليها لاعبي بيراميدز، كل ذلك منح المنافس أفضلية الفوز وحصد نقاط المباراة".

وأضاف "الفريق يعاني من بعض الغيابات المهمة ولكن في النهاية بيراميدز لعب بدونهم في أكثر من مرة وغيابهم لم يكن سببا في الخسارة".

وأتم "يجب غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن والتركيز فيما هو قادم من مباريات محليا وقاريا والفرصة ما زالت متاحة لتصدر المجموعة في المباراة الأخيرة أمام زاناكو".

بذلك الفوز ارتفع رصيد أهلي طرابلس للنقطة الـ 12 في المركز الأول ليتخطى بيراميدز الذي هبط للمركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويلعب بيراميدز مع زاناكو في الجولة الأخيرة على ملعبه، بينما يلتقي أهلي طرابلس في مباراته المقبلة مع الصفاقسي التونسي.

إيهاب جلال بيراميدز
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