ناتشو: خسارة الكلاسيكو ضربة موجعة نفسيا.. علينا أن نواصل التقدم

أوضح ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد أن فريقه قدم مباراة سيئة في كل الجوانب مشيرا إلا أن الهزيمة موجعة نفسيا.

وخسر ريال مدريد الكلاسيكو في سنتياجو بيرنابيو بأربعة أهداف دون رد.

وقال ناتشو في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "مباراة سيئة جدا لنا وجيدة لبرشلونة، النتيجة تقول كل شيء".

وأضاف "دخلنا المباراة باسترخاء وعدم تركيز، لن تؤثر كثيرا على الترتيب ولكن الأمور لا تكون جيدة عندما تخسر الكلاسيكو".

وتابع "حتى والكرة معنا لم نكن جيدين والنتيجة تقول كل شيء. كنا سيئين منذ البداية وفي الشوط الثاني سجلوا هدفين، أردنا الاستحواذ ولكننا لم ننجح".

وواصل "برشلونة قدم مباراة رائعة في كل الخطوط ولكننا ما زلنا على قمة الترتيب، نفسيا ضربة موجعة".

وأتم "يجب أن نحافظ على فارق النقاط وأن نقف على أرجلنا ونواصل التقدم".