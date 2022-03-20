برشلونة يكسر عقدة الكلاسيكو ويزلزل سنتياجو برنابيو برباعية في ريال مدريد

كسر برشلونة عقدة الكلاسيكو ضد ريال مدريد منذ 5 مباريات، وفاز على الفريق الملكي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزه الأول على ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو بينهما منذ 5 مواجهات سابقة انتصر فيها الفريق الملكي.

بالتحديد منذ شهر مارس 2019 عندما فاز على ريال مدريد بهدف دون رد سجله إيفان راكيتيتش نجم البرسا السابق.

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وضرب برشلونة مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف في ملعبه سانتياجو برنابيو، ليرفع رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ويقلص برشلونة الفارق مع إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط.

بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 66 في الصدارة.

وتعد هذه المباراة رقم 12 لـ برشلونة في سلسلة اللاهزيمة مع مدربه تشافي هيرنانديز في مختلف البطولات.

رباعية برشلونة سجلها أوباميانج هدفين، وهدف لكل من فيران توريس ورونالد أراوخو.

وصف المباراة

بدأ الكلاسيكو مشتعلا وانطلق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 7 من الناحية اليسرى في هجمة خطيرة لريال مدريد ومرر كرة إلى فيدي فالفيردي الذي سدد من أمام منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن تصدى للكرة ببراعة ومنع فرصة خطيرة مبكرة لأصحاب الأرض.

ورد برشلونة بالهجوم وأهدر أوباميانج فرصة خطيرة بعدما اخترق فيران توريس من الناحية اليسرى وأرسل له عرضية جعلته في مواجهة المرمى، ليسدد كرة أبعدها كورتوا قبل أن تعود إلى ديمبيلي الذي سدد بقوة بالقدم اليسرى، لكن الحارس البلجيكي تصدى مجددا وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 12.

وواصل برشلونة تهديد مرمى ريال مدريد وانطلق فيران توريس بالكرة وسدد من أمام منطقة الجزاء كرة خطيرة لكنها مرت جوار القائم.

وحصل توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على بطاقة صفراء في الدقيقة 22 بعد تدخل قوي مع سيرجيو بوسكيتس.

وكذلك حصل فرينكي دي يونج على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على توني كروس.

برشلونة يفتتح التسجيل

وأسفرت هجمات برشلونة الخطيرة عن الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد انطلاقة من الناحية اليمنى للمتألق عثمان ديمبيلي، الذي أرسل عرضية مرت من أمام دافيد ألابا ليقابلها أوباميانج بضربة رأسية سكنت شباك كوروتوا.

وحصل أيضا بوسكيتس على بطاقة صفراء بعدما تعمد مسك إيدير ميليتاو أثناء هجمة مرتدة لريال مدريد.

وأهدر أوباميانج فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعدما مرر له دي يونج كرة جعلته في مواجهة المرمى، ليسدد بالقدم اليسرى ويقابله الحارس كوروتا بتصدي للكرة قبل أن يبعدها الدفاع إلى ركنية.

انفراد ضائع بغرابة

وبهجمة مرتدة سريعة انطلق فينيسيوس نحو مرمى برشلونة في الدقيقة 36 لكنه تعثر وسقط أمام الحارس تير شتيجن مطالبا بركلة جزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب وعدم وجود خطأ.

وارتدت الكرة بركنية لبرشلونة في الدقيقة 38 تقدم عثمان ديمبيلي لتنفيذها.

وأرسل ديمبيلي عرضية متقنة من الركلة الركنية قابلها المدافع رونالد أراوخو بضربة رأسية قوية لم يستطع كورتوا التصدي لها ليسجل الهدف الثاني لبرشلونة في شباك ريال مدريد أصحاب الأرض.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثنائية دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثنائي ماريانو دياز وكامافينجا بدلا من داني كارفاخال وتوني كروس.

وتبع هذا التبديل عدة تغييرات في مراكز اللاعبين داخل الملعب، ليذهب ناتشو إلى الظهير الأيمن، وألابا إلى الظهير الأيسر، ويعود كاسيميرو إلى قلب الدفاع بجوار ميليتاو.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني انفرد فيران توريس بالمرمى من وسط الملعب بعد تمريرة من بيدري، لكنه سدد الكرة بغرابة بعيدا بجوار القائم وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث.

لكن توريس صحح من موقفه بعدما أهدر فرصة سهلة وبعد أقل من دقيقة سجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من أوباميانج.

واستمرت سيطرة برشلونة وهجومه القوي على ريال مدريد مستغلا تراجع الفريق الملكي وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 53 عن طريق أوباميانج.

ورد فيران توريس الهدية لـ أوباميانج ومرر له كرة وضعته في مواجهة تيبو كورتوا ليضعها من أعلى الحارس في شباك الملكي مسجلا الهدف الرابع.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة اللعبة والتأكد من عدم وجود تسلل على توريس، ليشير الحكم إلى احتساب الهدف الرابع لبرشلونة.

ولم يهدأ لاعبو برشلونة عقب الهدف الرابع وانطلقوا في محاولة لإحراز الهدف الخامس، وأهدر أوباميانج فرصة خطيرة أخرى بعدما تلقى عرضية من جوردي ألبا وصلت له أمام المرمى، لكن مهاجم منتخب الجابون سدد الكرة بجوار القائم.

وأجرى أنشيلوتي تبديل مزدوج مرة أخرى ودفع بالثنائي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو بدلا من ناتشو ورودريجو.

ورد تشافي ودفع بالثنائي بابلو جافي وممفيس ديباي بدلا من دي يونج وأوباميانج في الدقيقة 71.

وأهدر عثمان ديمبيلي فرصة إضافة الهدف الخامس لبرشلونة من انفراد بالمرمى في الدقيقة 73 من خطأ في التمرير لـ ميليتاو، لكنه سدد الكرة خارج الشباك البيضاء.

وشارك أداما تراوري بدلا من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 80 في تبديل جديد من تشافي.

وجاء الدور على داني ألفيش ليشارك في الكلاسيكو رفقة اللاعب الشاب نيكو جونزاليس بدلا من جوردي ألبا وبيدري.

واستمرت سيطرة برشلونة على اللعب حتى نهاية المباراة دون أن تتغير النتيجة، ليفوز الفريق الكتالوني برباعية دون رد.