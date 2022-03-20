أرقام الكلاسيكو - أوباميانج يسجل بالتخصص أمام مدريد.. برشلونة يحقق رقما لم يحدث منذ 2015

مباراة رائعة يعيشها برشلونة أمام مضيفه وغريمه التاريخي ريال مدريد في الكلاسيكو الذي يجمعهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإسباني.

ويتقدم الفريق الكتالوني بأربعة دون رد، سجلهك بيير إيميريك أوباميانج "هدفين" في الدقيقتين 29 و53 ورونالد أراوخو في الدقيقة 38، وفيران توريس في الدقيقة 47.

وهذه أول مرة يسجل خلالها برشلونة هدفين في الشوط الأول أمام مدريد في سانتياجو بيرنابيو، منذ 21 نوفمبر 2015.

هدف أوباميانج جعله أول لاعب في القرن الحادي والعشرين يسجل في 5 مباريات متتالية أمام ريال مدريد في جميع المسابقات، مع برشلونة وبوروسيا دورتموند.

وواصل رونالد أراوخو تخصصه في المباريات الكبيرة، حيث أتت آخر 3 أهداف له في الليجا مع برشلونة ضد إشبيلية في 21 ديسمبر وضد أتلتيكو مدريد في 6 فبراير وأخيرا ضد ريال مدريد في 20 مارس.

واقتنص عثمان ديمبيلي صدارة صناع الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى في عام 2022، بصناعته لهدفين أمام ريال مدريد.

التمريرتان الحاسمتان رفعا رصيد الجناح الفرنسي إلى 7، متفوقا على ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا ونجم باريس سان جيرمان حاليا، وبنجامين بوريجو لاعب ستاد رين، ولكل منهما 6 تمريرات حاسمة.

كما صنع ديمبيلي 14 هدفا في مسيرته لأوباميانج الذي زامله سابقا في دورتموند، أكثر من أي زميل آخر في مسيرته.

وشارك أوباميانج في 10 أهداف خلال آخر 7 مشاركات رسمية في جميع المسابقات، حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

وتلقى ريال مدريد 4 أهداف في ملعبه في الليجا لأول مرة منذ نوفمبر 2015، والذي كان أمام برشلونة أيضا.

كما صنع ديمبيلي 9 أهداف تحت قيادة تشافي في الدوري الإسباني خلال 12 مباراة فقط، وهو نفس الرقم الذي حققه في آخر 65 مباراة تحت قيادة رونالد كومان وإرنستو فالفيردي معا.

وبات أوباميانج أول لاعب في القرن الحادي والعشرين يشارك في 3 أهداف بالكلاسيكو الأول له، حيث سجل هدفين وصنع هدفا.

وبنزوله بديلا، شارك داني ألفيش في مباريات سجل خلالها برشلونة 4 أهداف أو أكثر في شباك ريال مدريد خلال 3 عقود زمنية مختلفة (2009 - 2014 - 2015 - 2022).

وبات تشافي هيرنانديز أول مدرب يفوز بأول كلاسيكو له بفارق 4 أهداف أو أكثر منذ هيلينيو هيريرا في 26 أكتوبر 1958 (4-0 أيضا)، وفي هذا الموسم توج برشلونة بالدوري.