انتهت في الكونفدرالية - أهلي طرابلس (1)-(0) بيراميدز.. بيراميدز يفقد الصدارة
الأحد، 20 مارس 2022 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة أهلي طرابلس وبيراميدز في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
نهاية المباراة
ق54. جول أول لأهلي طرابلس تعن طريق عمر جابر برأسية في مرمى فريقه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.35 عرضية من محمد توبال أمام صالح الطاهر داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير يسدد فوق المرمى
ق31. تبديل اضطراري في تشكيل أهلي طرابلس يخروج مؤيد جدور ودخول مقاب شكري
ق7. تهديد أول من أهلي طرابلس بتسديدة من صالح الطاهر بجانب المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
إيهاب جلال: أهلي طرابلس استغل الملعب والجمهور.. وفرصة الصدارة ما زالت قائمة بيراميدز يسقط بهدف ذاتي أمام أهلي طرابلس ويفقد صدارة المجموعة المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية.. مازيمبي يتعادل مع أوتوهو تشكيل بيراميدز - مهدي سليمان يحرس المرمى أمام أهلي طرابلس انتهت في مجموعة المصري - أوتوهو (2) - (2) مازيمبي.. البورسعيدي إلى ربع النهائي التأهل الثالث يقترب.. المصري يؤمن طريقه لربع نهائي الكونفدرالية بثنائية في القطن انتهت الكونفدرالية – المصري (2) - (0) القطن سلبية مسحة بعثة بيراميدز قبل مواجهة أهلي طرابلس