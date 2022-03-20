انتهت في الكونفدرالية - أهلي طرابلس (1)-(0) بيراميدز.. بيراميدز يفقد الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة أهلي طرابلس وبيراميدز في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق54. جول أول لأهلي طرابلس تعن طريق عمر جابر برأسية في مرمى فريقه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 عرضية من محمد توبال أمام صالح الطاهر داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير يسدد فوق المرمى

ق31. تبديل اضطراري في تشكيل أهلي طرابلس يخروج مؤيد جدور ودخول مقاب شكري

ق7. تهديد أول من أهلي طرابلس بتسديدة من صالح الطاهر بجانب المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل