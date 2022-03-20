علي فرج: هدفنا عودة مصر لتصدر التصنيف العالمي.. وهذا سبب حديثي عن فلسطين

تحدث علي فرج لاعب الإسكواش عن سبب حديثه عن القضية الفلسطينية مششدا على أن خلط السياسىة بالرياضة أصبح أمرا مسموحا به في الفترة السابقة.

وقال علي فرج في تصريحات على هامش تكريم نادي وادي دجلة لأبطاله والذكرى الـ 20 لتأسيس النادي: "فخور بالتكريم من وادي دجلة الذي يدعمني بصورة كبيرة وهو أحد الأسباب الرئيسية في نجاحي، وسعيد بوقوفي في هذا المكان ومن المفترض أن أكون من يشكر وادي دجلة وليس العكس".

وتابع "المنافسة في الاسكواش أصبحت كبيرة جدا خصوصا بأن الصدارة قد انتقلت من مصر إلى النيوزلندي باول كول، وأنا وباقي المصريين هدفنا عودة الصدارة لمصر مرة أخرى".

وتصدر باول كول التصنيف العالمي للاسكواش ليصبح النيوزلندي الأول الذي يحتل صدارة التصنيف.

وتحدث فرج عن التصريحات التي قالها في وقت سابق عن القضية الفلسطينية قائلا: "لست من النوع الذي يحب الحديث في الأمور السياسية ولكن طوال عمري كنت أريد أن ألقي الضور على ما يحدث في فلسطين".

واستمر "من المعروف للناس بأن خلط السياسة بالرياضة أمرا ممنوعا ولكن عقب ما يحدث في أوكرانيا أصبح الأمر مسموحا به لذلك كانت فرصة جيدة لأخبر الناس بأن هناك أمرا يشبه ما يحدث في أوكرانيا في مكان آخر ويجب أن يتحدث الناس عنها".

وكان علي فرج