انتهت في مجموعة المصري - أوتوهو (2) - (2) مازيمبي.. البورسعيدي إلى ربع النهائي

الأحد، 20 مارس 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق مازيمبي قبل ملاقاة الهلال في دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوتوهو دويو الكونغولي ضد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثالثة حاليا بـ10 نقاط من 5 مباريات بعد فوزه على القطن الكاميروني، بفارق 3 نقاط عن مازيمبي، و6 نقاط عن أوتوهو في الوقت الحالي.

فوز مازيمبي يعني تأهله رفقة المصري ليتأجل صراع حسم الصدارة إلى الجولة الأخيرة حين يلتقي الطرفان ويكفي المصري في هذه الحالة التعادل للحفاظ عليها بأفضلية المواجهات المباشرة.

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تعادل الفريقان يعني تأهل مازيمبي مع المصري أيضا، ويكفي المصري التعادل كي يحافظ على صدارته أيضا.

أما الاحتمال الوحيد الذي يبقي المنافسة قائمة هو فوز أوتوهو على مازيمبي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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بداية المباراة

أوتوهو مازيمبي كأس الكونفدرالية
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