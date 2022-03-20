التأهل الثالث يقترب.. المصري يؤمن طريقه لربع نهائي الكونفدرالية بثنائية في القطن

اقترب المصري من التأهل للمرة الثالثة في تاريخه إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن فاز على القطن الكاميروني 2-0 في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وضمن المصري بشكل كبير التأهل في مشاركته الخامسة في البطولة بشكلها واسمها الجديد، بفضل هدفي محمد عبد اللطيف "جريندو" وحسن علي، على استاد برج العرب.

وحصد المصري نقطته العاشرة، تاركا ملاحقه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بـ 7 نقاط ومباراة أقل، حيث يقابل أوتوهو دويو الكونغولي صاحب الـ 4 نقاط في وقت لاحق اليوم الأحد.

أي نتيجة غير فوز أوتوهو دويو، تعني تأهل المصري رسميا.

التشكيل

بدأ معين الشعباني المباراة بتشكيل هجومي ضم كل من..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر

الهجوم: عمرو مرعي

بينما على دكة البدلاء كل من: عصام ثروت - إسلام صلاح - حجاج عويس - أحمد الشيخ - إيزي إيمكيا - أحمد شوشة - حسين رجب - مصطفى سلطان - أوستن أموتو.

وصف المباراة

بدأ أصحاب الأرض المباراة بشكل ضاغط بحثا عن هدف أول يسهل المباراة، وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة التاسعة، حيث اخترق محمد عنتر دفاعات القطن وحصل على ركلة جزاء من حارس مرمى الضيوف.

ولكن حسن علي سدد الكرة بثقة كبيرة، ليتصدى لها الحارس بسهولة في وسط المرمى.

وبعد إهدار حسن علي لركلة جزاء، بادر القطن الكاميروني بالهجوم لكن تسديداته تاهت عن طريق المرمى، حتى أتت الدقيقة 35.

مهد محمد عنتر الكرة لأحمد شديد قناوي الذي لعب عرضية متقنة قابلها جريندو برأسية سكنت المرمى معلنة الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني ضغط المصري بقوة بحثا عن الهدف الثاني، وهو ما تحقق من جملة بين جريندو وعنتر الذي مرر عرضية أرضية قابلها حسن علي في المرمى لينهي الأمور تقنيا لصالح أصحاب الأرض.

واستمرت المباراة على وتيرة بطيئة في ظل اقتناع عناصر القطن بالهزيمة، وعدم رغبة المصري في زيادة غلة الأهداف، لتنتهي بفوز الفريق البورسعيدي 2-0 وتأهله لدور الثمانية، ليلحق ببيراميدز الذي ضمن تأهله قبل تلك الجولة.