انتهت الكونفدرالية – المصري (2) - (0) القطن
الأحد، 20 مارس 2022 - 14:44
كتب : FilGoal
يحتاج المصري لـ 3 نقاط، حينما يستضيف القطن الكاميروني، لحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
ويواجه المصري القطن في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، على استاد برج العرب.
ويحتل المصري صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط ويكفيه الفوز لضمان التأهل رسميا إلى ربع النهائي.
طالع التشكيل كاملا وتابع المباراة لحظة بلحظة
ق53: هدف الاطمئنان للبورسعيديين عن طريق حسن علي الذي يعوض ركلة الجزاء بتسجيل هدف من صناعة عنتر.
ق48: بداية ضاغطة للمصري الذي يستغل الضربات الثابتة بشكل جيد أمام القطن.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: هجمة خطيرة جدا للقطن وشبه انفراد بمرمى مسعود ولكن الحارس يتألق.
ق35: جريندو جوووول. ضربة رأس رائعة من متابعة لعرضية أحمد شديد قناوي في مرمى القطن
ق32: تهديدات كاميرونية لمرمى مسعود.. تسديدة بعيدة المدى تعلو عارضة مسعود.
ق18: هجمة خطيرة للقطن الكاميروني، عرضية ورأسية تمر فوق عارضة مسعود.
ق10: حسن علي يسدد بثقة كبيرة ولكن حارس المرمى يتفطن للكرة ويتصدى لها.
ق9: عنتر بمهارة كبيرة يراوغ ويحصل على ركلة جزاء من حارس مرمى القطن
انطلاق المباراة