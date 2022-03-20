انتهت الكونفدرالية – المصري (2) - (0) القطن

الأحد، 20 مارس 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

يحتاج المصري لـ 3 نقاط، حينما يستضيف القطن الكاميروني، لحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

ويواجه المصري القطن في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، على استاد برج العرب.

ويحتل المصري صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط ويكفيه الفوز لضمان التأهل رسميا إلى ربع النهائي.

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طالع التشكيل كاملا وتابع المباراة لحظة بلحظة

ق53: هدف الاطمئنان للبورسعيديين عن طريق حسن علي الذي يعوض ركلة الجزاء بتسجيل هدف من صناعة عنتر.

ق48: بداية ضاغطة للمصري الذي يستغل الضربات الثابتة بشكل جيد أمام القطن.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: هجمة خطيرة جدا للقطن وشبه انفراد بمرمى مسعود ولكن الحارس يتألق.

ق35: جريندو جوووول. ضربة رأس رائعة من متابعة لعرضية أحمد شديد قناوي في مرمى القطن

ق32: تهديدات كاميرونية لمرمى مسعود.. تسديدة بعيدة المدى تعلو عارضة مسعود.

ق18: هجمة خطيرة للقطن الكاميروني، عرضية ورأسية تمر فوق عارضة مسعود.

ق10: حسن علي يسدد بثقة كبيرة ولكن حارس المرمى يتفطن للكرة ويتصدى لها.

ق9: عنتر بمهارة كبيرة يراوغ ويحصل على ركلة جزاء من حارس مرمى القطن

انطلاق المباراة

المصري القطن الكونفدرالية
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