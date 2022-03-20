سلبية مسحة بعثة بيراميدز قبل مواجهة أهلي طرابلس
الأحد، 20 مارس 2022 - 14:32
كتب : FilGoal
تلقت بعثة بيراميدز إخطارا من المنسق الطبي المراقب لمواجهة الفريق أمام أهلي طرابلس بشأن سلبية المسحة الطبية.
ويحل بيراميدز ضيفا على أهلي طرابلس في التاسعة من مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
وضمن بيراميدز تأهله إلى ربع النهائي بعد تحقيق 10 نقاط من الجولات الأربعة الأولى.
ويحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية منذ الخسارة أمام بيراميدز في افتتاح مباريات المجموعة.
وفي حال فوز بيراميدز بمباراة اليوم يتأهل بشكل رسمي كمتصدر المجموعة.
وفاز بيراميدز على فرق أهلي طرابلس وزاناكو والصفاقسي قبل أن يتعادل مع الصفاقسي في تونس.
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