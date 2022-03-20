تشكيل المصري - مرعي يقود الهجوم أمام القطن.. والشيخ يظهر على دكة البدلاء

الأحد، 20 مارس 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق أمام القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات الكونفدرالية.

ويقود عمرو مرعي هجوم المصري، بينما ظهر أحمد الشيخ على دكة البدلاء.

ويستضيف المصري فريق القطن على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الكونفدرالية.

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ويحتل المصري صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط ويكفيه الفوز لضمان التأهل رسميا إلى ربع النهائي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - حسن علي - عمرو موسى - محمد جريندو - محمد عنتر

الهجوم: عمرو مرعي

بينما على دكة البدلاء كل من: عصام ثروت - إسلام صلاح - حجاج عويس - أحمد الشيخ - إيزي إيمكيا - أحمد شوشة - حسين رجب - مصطفى سلطان - أوستن أموتو.

الكونفدرالية المصري
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