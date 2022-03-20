مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز بدون جمهور

الأحد، 20 مارس 2022 - 13:09

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز ضد الصفاقسي

أكد مسئولو التنظيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أن مباراة الأهلي طرابلس الليبي وبيراميدز بملعب شهداء بنينا في بنغازي ستقام بدون حضور جماهيري طبقا لتعليمات كاف.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي طرابلس في التاسعة من مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا في بنغازي في إطار الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

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أوضح مسئولو الأمن أن اللقاء بدون حضور جماهيري وسيقتصر التواجد على من يحملون بطاقات المباراة والدعوات الرسمية.

حجز بيراميدز مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة قبل جولتين من النهاية، بعدما وصل لنقطته العاشرة من 3 انتصارات وتعادل وقبل جولتين من ختام دور المجموعات.

الأهلي طرابلس بيراميدز الكونفدرالية
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