تقرير فرنسي: محمد صلاح ضمن قائمة باريس سان جيرمان المختصرة لتعويض مبابي

يضع مسؤولو باريس سان جيرمان، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، ضمن قائمتهم المختصرة لتعويض نجمهم الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، كيليان مبابي، بحسب تقرير فرنسي.

وقال موقع le10sport المهتم بأخبار الانتقالات وبأخبار باريس سان جيرمان خصيصا، إن صلاح يأتي ضمن قائمة من 10 لاعبين لتعويض مبابي، ولكنه ليس ضمن الثنائي المفضل للنادي الفرنسي.

ويفضل مسؤولو باريس سان جيرمان، إرلينج هالاند مهاجم دورتموند، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ. باريس ربما بحسب التقرير يفضل هالاند بسبب عامل العمر، ولكنه سيواجه منافسة شديدة مع ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أما بقية المرشحين، فهم باولو ديبالا الذي سينتهي تعاقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم، وعثمان ديمبيلي المتوقع رحيله عن برشلونة أيضا بنهاية الموسم.

وبحسب التقرير، فإن بقية المرشحين يتضمنون محمد صلاح، وروميلو لوكاكو، وماركوس راشفورد.

وبنهاية التقرير، أوضح الموقع أن فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو "الحزين من إخفاقات مانشستر يونايتد" يظل أمرا مطروحا، في وجود خيارات أقل نجومية مثل أنتوني لاعب أياكس ومويس كين لاعب إيفرتون المعار إلى يوفنتوس والذي ارتدى قميص نادي العاصمة الفرنسية من قبل.

وفي وقت سابق، كشف تقرير إسباني بأن صلاح هو الخطة البديلة لمسؤولي برشلونة حال عدم التعاقد مع النرويجي هالاند.

وتقول آس بأن برشلونة وجد ترحابا مبدئيا من ممثلي صلاح حين تم عرض فكرة الانتقال إلى برشلونة.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.