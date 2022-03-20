تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال

الأحد، 20 مارس 2022 - 10:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - محمد شريف

نشر محمد شريف مهاجم الأهلي تعليقا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

محمد شريف

النادي : الأهلي

مصر

وأعلن كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر والتي شهدت استبعاد أحمد حسن كوكا بعد تواجده في القائمة المبدئية للمحترفين. (طالع القائمة)

وكتب محمد شريف عبر حسابه على إنستجرام: "بالتوفيق لمنتخب مصر وإن شاء الله الصعود لكأس العالم".

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وغاب محمد شريف عن قائمة منتخب مصر بعدما كان أحد العناصر المستدعاة في أمم إفريقيا الأخيرة.

وتقام مباراة الذهاب في مصر 25 مارس، على أن يلعب لقاء الإياب في السنغال 29 مارس.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبدأ معسكر منتخب مصر 20 مارس على أن ينضم كل المحترفين في اليوم التالي.

وتبدأ مباراة الذهاب في تمام الساعة 9:30 مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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