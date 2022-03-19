عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم

السبت، 19 مارس 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمم إفريقيا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب 25 مارس في مصر، ومباراة الإياب 29 مارس في السنغال.

وشهدت القائمة تواجد محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بعد عدم التواجد في قائمة أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
وفد من الأهلي لزيارة أسرة الحارس الراحل زياد إيهاب دوري أبطال إفريقيا - ثلاثية نيجيرية.. الترجي يسقط جالاكسي ويحسم تأهله إلى ربع النهائي شديد قناوي: مستعدون للفوز على القطن والصعود لدور الثمانية فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات ليوم واحد

وغاب رمضان صبحي وأحمد حجازي وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

ولم يتواجد محمد شريف ومهند لاشين ومحمود جاد وإبراهيم عادل ومحمد حمدي من الذين تواجدوا في قائمة أمم إفريقيا الأخيرة، مع اعتزال عبد الله السعيد دوليا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبدأ معسكر منتخب مصر 20 مارس على أن ينضم كل المحترفين في اليوم التالي.

وتبدأ مباراة الذهاب في تمام الساعة 9:30 مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

[image:3]

ووجه البرتغالي كارلوس كيروش رسالة تحفيزية إلى لاعبي وجماهير منتخب مصر قبل مواجهة السنغال.

وقال كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يا شباب، يتبقى خمسة أيام (على بداية المعسكر)".

وأضاف "تحديد الأولويات والأحلام، لا شيء مستحيل. لا تشك أبدا في أن فريقا مليئا بالأشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل".

وتابع "جميعنا الآن متحدون لدعم منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص المنتخب الوطني في قلب كل مشجع. مائة مليون مشجع معا ومتحدون في نبضة قلب واحدة".

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

مصر منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
حازم إمام لـ في الجول: أطالب الجمهور بالتشجيع 90 دقيقة.. وسنراعي الدعوات لاحقا لكل النجوم رسالة من فينجادا إلى منتخب مصر عبر في الجول: الجميع معكم والأهم أننا نحبكم ونثق بكم تصفيات كأس العالم - موقف أمريكا الشمالية.. عودة متوقعة لـ كندا وصراع بين أمريكا والمكسيك مؤتمر كوليبالي: غيابي عن نهائي أمم إفريقيا 2019 يخلق روح الثأر للفوز على مصر مؤتمر أليو سيسيه: جائعون رغم الفوز بأمم إفريقيا.. ولست بحاجة لزرع دوافع للتفوق على مصر مؤتمر كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال قائد المغرب: جئنا إلى الكونغو الديمقراطية من أجل الانتصار وليس للتعادل خليلوزيتش يؤكد غياب الزلزولي عن لقاء الذهاب أمام الكونغو الديمقراطية ويوضح الأسباب
أخر الأخبار
ليكيب تفجر قنبلة بشأن مستقبل مبابي 6 ساعة | الدوري الفرنسي
ضيوف: أحب زيزو.. ومصر تمتلك مواهب كثيرة ولكن 7 ساعة | منتخب مصر
روبرتو مانشيني: هذه أكبر خيبة أمل في حياتي 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
جاريث بيل الممتع يقود ويلز لإسقاط النمسا.. والسويد تعبر التشيك بصعوبة نحو نهائي ملحق التصفيات 7 ساعة | أوروبا
بركلة جزاء ضائعة.. البرتغال تنجو من مصير إيطاليا وتضرب تركيا بثلاثية 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
العدالة لم تنزل على ستاد باليرمو.. إيطاليا خارج كأس العالم 2022 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - موقف أمريكا الجنوبية.. صراع خماسي على مقعدين ونصف 8 ساعة | تصفيات كأس العالم
حازم إمام لـ في الجول: أطالب الجمهور بالتشجيع 90 دقيقة.. وسنراعي الدعوات لاحقا لكل النجوم 8 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر