عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب 25 مارس في مصر، ومباراة الإياب 29 مارس في السنغال.

وشهدت القائمة تواجد محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بعد عدم التواجد في قائمة أمم إفريقيا.

وغاب رمضان صبحي وأحمد حجازي وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

ولم يتواجد محمد شريف ومهند لاشين ومحمود جاد وإبراهيم عادل ومحمد حمدي من الذين تواجدوا في قائمة أمم إفريقيا الأخيرة، مع اعتزال عبد الله السعيد دوليا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبدأ معسكر منتخب مصر 20 مارس على أن ينضم كل المحترفين في اليوم التالي.

وتبدأ مباراة الذهاب في تمام الساعة 9:30 مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

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ووجه البرتغالي كارلوس كيروش رسالة تحفيزية إلى لاعبي وجماهير منتخب مصر قبل مواجهة السنغال.

وقال كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يا شباب، يتبقى خمسة أيام (على بداية المعسكر)".

وأضاف "تحديد الأولويات والأحلام، لا شيء مستحيل. لا تشك أبدا في أن فريقا مليئا بالأشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل".

وتابع "جميعنا الآن متحدون لدعم منتخب مصر، علم مصري واحد في كل نافذة منزل، قميص المنتخب الوطني في قلب كل مشجع. مائة مليون مشجع معا ومتحدون في نبضة قلب واحدة".

(...) One National team shirt dressed in the heart of each fan. One hundred million fans together and united in one heartbeat. CQ — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 16, 2022

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.