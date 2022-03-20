عمر جابر: سعيد بالانضمام للمنتخب ولكن تركيزي الآن على أهلي طرابلس

أبدى عمر جابر لاعب بيراميدز سعادته البالغة بعودته إلى منتخب مصر ضمن القائمة التي ستخوض مباراتي السنغال في إطار المرحلة الحاسمة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال جابر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه مع أهلي طرابلس الليبي: "أتمنى أن يحقق المنتخب هدفه وحلم المصريين ويتأهل لخوض كأس العالم في قطر. أنا على ثقة بأن جميع اللاعبين سيقاتلون من أجل هذا الحلم".

وأضاف "وجودي مع المنتخب يمنحني دائما الثقة لتقديم أفضل ما أملك، ولكن بيراميدز لديه مواجهة هامة أمام أهلي طرابلس، ولابد من التركيز فيها بكل قوة".

وتابع "بعدها يكون التركيز مع المهمة الوطنية مع المنتخب وتحقيق الحلم الغالي باللعب في كأس العالم".

وأوضح "هذا اللقاء في غاية الأهمية رغم حسم الوصول لمرحلة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية مبكرا. لكن الهدف هو الفوز من أجل ضمان قمة ترتيب المجموعة".

واختتم "المواجهة لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس ورغبته في الفوز لتأمين صعوده برفقة بيراميدز إلى الدور المقبل".

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة بـ10 نقاط، يليه أهلي طرابلس بـ9 نقاط، ويسعى الأخير للفوز كي يضمن تأهله ويقتنص صدارة المجموعة أيضا، حيث يطارده الصفاقسي التونسي بـ4 نقاط، ويتذيل المجموعة زاناكو الزامبي بلا نقاط.