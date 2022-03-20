إيهاب جلال: سعيد بانضمام ثنائي بيراميدز للمنتخب.. والفوز على أهلي طرابلس ضروري في مشوار البطولة

الأحد، 20 مارس 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

إيهاب جلال وعمر جابر

كشف إيهاب جلال مدرب بيراميدز على سعادته بانضمام ثنائي الفريق عمر جابر ونبيل عماد دونجا لقائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

ويلعب بيراميدز مع أهلي طرابلس على ملعب الأخير غدا الأحد في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الأهلي طرابلس الليبي لها أهمية كبيرة رغم صمان التأهل المبكر ولكن الفريق ينظر باهتمام شديد للفوز من أجل تأمين المركز الأول في المجموعة الأولى"

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وتابع "بيراميدز أمامه مشوار صعب للغاية في المرحلة المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي ومن الضروري الفوز واحتلال قمة المجموعة لتسهيل المشوار القاري، والذي يأتي داخل أجندة محلية مزدحمة ولابد من التعامل الجيد مع هذا الموقف"

وأوضح "الفريق الليبي قوي ومميز ولديه رغبة كبيرة في الفوز لتأمين صعوده المباشر للمرحلة المقبلة، ولكن بيراميدز سيلعب بكل قوة وهدفه دائما في جميع مبارياته محليا وقاريا هو الفوز ولا بديل غيره، وهو ما سيلعب عليه الفريق في مواجهة الأهلي طرابلس".

وأضاف "الفريق يفتقد لجهود عبد الله السعيد بسبب الإصابة في الظهر وكذلك رمضان صبحي بسبب الإصابة في الركبة، وأحمد فتحي للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، غيابهم مؤثر لما يمتلكونه من إمكانيات ولكن في النهاية أثق بشدة في اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات، ومتفائل هذا الموسم في حالة استمرار نفس الحالة والالتزام بأن الفريق سيحقق ما هو أكبر من الهدف المنشود في النهاية".

وأردف " سعيد بانضمام عمر جابر ونبيل عماد دونجا لصفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل، الثنائي اجتهد بشدة في الفترة الأخيرة ويستحق كل منهما التواجد مع المنتخب في تلك المرحلة المهمة".

وأكمل "كنت أتوقع وأتمنى أن ينضم أكثر من لاعب آخر من صفوف بيراميدز في ظل تألق أكثر من لاعب في المرحلة الأخيرة، وعلى وجه التحديد الثلاثي علي جبر وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وبالفعل يستحقون التواجد مع المنتخب، وغيرهم من لاعبي الفريق".

وأتم "في كل الأحوال يجب احترام اختيارات الجهاز الفني للمنتخب ورؤيته الفنية وقراراته وفقا لوجهة نظره، وأتمنى لهم التوفيق وأن يحقق المنتخب حلم المصريين بالتأهل لمونديال قطر، كمى أتمنى أن يكون لعمر جابر ودونجا التأثير الإيجابي القوي على المنتخب في أن يحقق الحلم الكبير".

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أهلي طرابلس صاحب المركز الثاني.

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