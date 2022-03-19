دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يودع البطولة.. وفوز قاتل للوداد على ساجرادا

السبت، 19 مارس 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

يحيى جبران لاعب الوداد يحتفل بهدفه في شباك الزمالك

حقق شباب بلوزداد الجزائري الفوز على النجم الساحلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تقدم سفيان بوشعر لشباب بلوزداد بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة.

وأضاف مختار بلخطير الهدف الثاني للفريق الجزائري في الدقيقة الـ 18.

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بذلك الفوز ارتفع رصيد شباب بلوزداد للنقطة الـ 11 في المركز الثاني من المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الترجي صاحب المركز الأول، بينما توقف رصيد النجم الساحلي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث ليودع البطولة بشكل رسمي.

وفي مجموعة الزمالك حقق الوداد البيضاوي فوزا صعبا خارج ملعبه على ساجرادا إيسبيرانسا الأنجولي بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم ساجرادا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 30 عن طريق جو باسيينسا.

وفي الشوط الثاني تعادل زهير المرتجي للوداد في الدقيقة الـ 85، قبل أن يضيف جوفهيل تسومو الهدف الثاني في توقيت قاتل في الدقيقة الـ 95.

بذلك الفوز ارتفع رصيد الوداد للنقطة الـ 12 في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطة عن بيترو أتليتكو صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد ساجرادا عند نقطة واحدة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

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