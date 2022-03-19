رسالة كوكا بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال

السبت، 19 مارس 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا في مران منتخب مصر

وجه أحمد حسن كوكا لاعب كونيا سبور رسالة بعد عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر والتي شهدت استبعاد أحمد حسن كوكا بعد تواجده في القائمة المبدئية للمحترفين. (طالع القائمة)

وقال كوكا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "الحمد لله على كل حال، حزنت للغاية بعد عدن تواجدي في أمم إفريقيا ولكنني أخبرت نفسي بأن المدرب على حق بسبب عدم مشاركتي بانتظام وعدم تسجيل أهداف بالشكل الكافي".

أخبار متعلقة
بالأرقام.. ماذا قدم الرباعي المنضم حديثا إلى منتخب مصر من بعد كأس أمم إفريقيا في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر وفاة موري بانجورا لاعب بيلا بعد صراع مع المرض الهدف الخامس في الدوري السعودي.. مصطفى فتحي يسجل والتعاون يتعادل مع أبها

وأضاف "عاهدت نفسي أن أقاتل لكي أشارك وأسجل بشكل أكبر للتواجد في المباراتين الحاسمتين، وبالفعل سجلت ثمانية أهداف وصنعت أربعة في 10 مباريات كأساسي ولكن في النهاية "محصلش نصيب" لكي أتواجد في المعسكر".

وأتم "إحساس صعب وإحباط كبير ولكن كل ما أتمناه أن يكرمنا الله ويصعد منتخب مصر لكأس العالم وتفرح مصر كلها، بالتوفيق لإخوتي في المباراتين وبإذن الله سنصعد لكأس العالم".

وتقام مباراة الذهاب في مصر 25 مارس، على أن يلعب لقاء الإياب في السنغال 29 مارس.

أحمد حسن كوكا منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
حازم إمام لـ في الجول: أطالب الجمهور بالتشجيع 90 دقيقة.. وسنراعي الدعوات لاحقا لكل النجوم رسالة من فينجادا إلى منتخب مصر عبر في الجول: الجميع معكم والأهم أننا نحبكم ونثق بكم تصفيات كأس العالم - موقف أمريكا الشمالية.. عودة متوقعة لـ كندا وصراع بين أمريكا والمكسيك مؤتمر كوليبالي: غيابي عن نهائي أمم إفريقيا 2019 يخلق روح الثأر للفوز على مصر مؤتمر أليو سيسيه: جائعون رغم الفوز بأمم إفريقيا.. ولست بحاجة لزرع دوافع للتفوق على مصر مؤتمر كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال قائد المغرب: جئنا إلى الكونغو الديمقراطية من أجل الانتصار وليس للتعادل خليلوزيتش يؤكد غياب الزلزولي عن لقاء الذهاب أمام الكونغو الديمقراطية ويوضح الأسباب
أخر الأخبار
ليكيب تفجر قنبلة بشأن مستقبل مبابي 6 ساعة | الدوري الفرنسي
ضيوف: أحب زيزو.. ومصر تمتلك مواهب كثيرة ولكن 7 ساعة | منتخب مصر
روبرتو مانشيني: هذه أكبر خيبة أمل في حياتي 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
جاريث بيل الممتع يقود ويلز لإسقاط النمسا.. والسويد تعبر التشيك بصعوبة نحو نهائي ملحق التصفيات 7 ساعة | أوروبا
بركلة جزاء ضائعة.. البرتغال تنجو من مصير إيطاليا وتضرب تركيا بثلاثية 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
العدالة لم تنزل على ستاد باليرمو.. إيطاليا خارج كأس العالم 2022 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - موقف أمريكا الجنوبية.. صراع خماسي على مقعدين ونصف 8 ساعة | تصفيات كأس العالم
حازم إمام لـ في الجول: أطالب الجمهور بالتشجيع 90 دقيقة.. وسنراعي الدعوات لاحقا لكل النجوم 8 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 4 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر