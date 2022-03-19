رسالة كوكا بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال

وجه أحمد حسن كوكا لاعب كونيا سبور رسالة بعد عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن كارلوس كيروش قائمة منتخب مصر والتي شهدت استبعاد أحمد حسن كوكا بعد تواجده في القائمة المبدئية للمحترفين. (طالع القائمة)

وقال كوكا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "الحمد لله على كل حال، حزنت للغاية بعد عدن تواجدي في أمم إفريقيا ولكنني أخبرت نفسي بأن المدرب على حق بسبب عدم مشاركتي بانتظام وعدم تسجيل أهداف بالشكل الكافي".

وأضاف "عاهدت نفسي أن أقاتل لكي أشارك وأسجل بشكل أكبر للتواجد في المباراتين الحاسمتين، وبالفعل سجلت ثمانية أهداف وصنعت أربعة في 10 مباريات كأساسي ولكن في النهاية "محصلش نصيب" لكي أتواجد في المعسكر".

وأتم "إحساس صعب وإحباط كبير ولكن كل ما أتمناه أن يكرمنا الله ويصعد منتخب مصر لكأس العالم وتفرح مصر كلها، بالتوفيق لإخوتي في المباراتين وبإذن الله سنصعد لكأس العالم".

وتقام مباراة الذهاب في مصر 25 مارس، على أن يلعب لقاء الإياب في السنغال 29 مارس.