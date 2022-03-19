تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية أمام جماهير ميدلسبره

السبت، 19 مارس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو وماسون ماونت - تشيلسي

تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ميدلسبره بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وسجل أهداف تشيلسي كل من روميلو لوكاكو وحكيم زياش.

المباراة كانت لها طابع خاص بعد طلب تشيلسي لعب المباراة بدون جماهير لتحقيق تكافؤ الفرص بسبب حرمان تشيلسي من الجماهير في حالة تأهله إلى نصف النهائي على هامش العقوبات المفروضة على أبراموفيتش مالك النادي.

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طلب تشيلسي قوبل بالرفض من قبل إدارة ميدلسبره مما جعل إدارة تشيلسي تسحب الطلب المقدم.

التشكيل

بدأ تشيلسي المباراة بثنائية في وسط الملعب مكونة من ماتيو كوفاسيتش ولوفتوس تشيك.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 18 عن طريق روميلو لوكاكو مستغلا عرضية أرضية من ماسون ماونت ليضع الكرة في الشباك.

وسجل حكيم زياش الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 31 بتسديدة رائعة خادعت حارس المرمى وسكنت الشباك.

بذلك الفوز أصبح تشيلسي أول المتأهلين إلى نصف النهائي في انتظار إقامة باقي مباريات ربع النهائي غدا الأحد.

تشيلسي ميدلسبره كأس الاتحاد الإنجليزي
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