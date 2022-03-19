دوري أبطال إفريقيا - ثلاثية نيجيرية.. الترجي يسقط جالاكسي ويحسم تأهله إلى ربع النهائي

سحق الترجي التونسي مضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تقدم المهاجم النيجيري كينجسلي إيدو للترجي في الدقيقة 13 بعد تمريرة حاسمة من الظهير رائد الفادع.

وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتوقيع الجناح النيجيري أنايو إيوالا.

عاد كينجسلي إيدو وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعد تمريرة حاسمة من الدولي التونسي غيلان شعلالي.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 11 نقطة من 5 مباريات، ليضمن مقعده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من المجموعة الثالثة.

ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري (8 نقاط من 4 مباريات) مع النجم الساحلي التونسي (3 نقاط من 4) الليلة في مباراة تحسم تأهل بلوزداد مع الترجي إن فاز أو تعادل.

بينما يتذيل جوانينج جالاكسي هذه المجموعة بنقطة وحيدة من 5 مباريات.