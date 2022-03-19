فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات ليوم واحد

السبت، 19 مارس 2022 - 20:01

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الوداد

منح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات غدا الأحد عقب مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال.(طالع تقرير المباراة)

ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف التدريبات الاثنين المقبل وذلك بعد العودة من أنجولا.

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واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق الثنائي سيف الجزيري ومحمد عبد الغني لتحليل المنشطات بعد المباراة.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعدما حص نقطتين من أول 4 مباريات للفريق.

ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا الأنجولي في القاهرة.

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