شديد قناوي: مستعدون للفوز على القطن والصعود لدور الثمانية

السبت، 19 مارس 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي لاعب المصري

شدد أحمد شديد قناوي قائد المصري على جاهزية جميع أفراد الفريق من أجل تحقيق الفوز على القطن الكاميروني.

ويلعب المصري مع القطن الكاميروني غدا الأحد على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال قناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الجميع داخل الفريق جاهز تمامًا لتحقيق الفوز بمباراة الغد وجميع اللاعبين تعاهدوا فيما بينهم على تحقيق الفوز لاسعاد جماهير المصري العظيمة".

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وتابع "الجميع يسعى لتقديم عرض قوي والخروج بنقاط المباراة الثلاث والتي ستضمن صعود الفريق لدور الثمانية قبل الخروج لمواجهة مازيمبي الكونغولي بالجولة الأخيرة".

وفي مباراة أخرى تقام غدا في نفس المجموعة يلعب مازيمبي مع أوتوهو على ملعب الأخير.

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن مازيمبي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل القطن المركز الرابع برصد 3 نقاط.

أحمد شديد قناوي المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية
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