الشعباني: نسعى لضمان الصعود أمام القطن.. وكنت أفضل إقامة المباراة الأخرى في نفس التوقيت

شدد معين الشعباني مدرب المصري على صعوبة مواجهة القطن الكاميروني مع ضرورة تحقيق الفوز لضمان الصعود.

ويلعب المصري مع القطن الكاميروني غدا الأحد على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الشعباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد سكون كبيرة جدا وصعوبتها تكمن في كونها الأمل الأخير لفريق القطن لتخطي دور المجموعات، خاصة أنه سيخوض مباراته الأخيرة على ملعبه أمام أوتوهو، وكنت أفضل تقام مباراتي الغد بين المصري والقطن وكذلك أوتوهو ومازيمبي في توقيت واحد".

وتابع "المصري سيسعى وبكل قوة إلى حصد نقاط المباراة الثلاث والتي ستضمن للفريق صعوده إلى ربع النهائي قبل المواجهة الأخيرة أمام مازيمبي، اللاعبين جاهزين بكل قوة للمباراة رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها الجميع خلال الفترة الأخيرة".

واستمر "الجميع داخل الفريق أسرة واحدة واحترم اللاعبين وجهودهم الكبيرة على مدار الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي خاصة في ظل الضغط الكبير للمباريات والذي أثر كثيرًا على نتائج الفريق".

وأضاف " مجلس إدارة المصري لا يألو جهدًا في سبيل توفير كافة احتياجات الفريق رغم الصعوبات الشديدة التي تواجهه في هذا الشأن نتيجة لخوض الفريق كافة مبارياته بعيدًا عن ملعبه وانتظامه باستمرار في معسكر مغلق يكبد خزينة النادي أموالًا طائلة".

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن مازيمبي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل القطن المركز الرابع برصد 3 نقاط.