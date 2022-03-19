ثنائي الزمالك يخضع لتحليل المنشطات بعد مباراة بترو أتلتيكو
السبت، 19 مارس 2022 - 18:19
كتب : إبراهيم رمضان
خضع ثنائي فريق الزمالك سيف الدين الجزيري ومحمد عبد الغني لتحليل الكشف عن المنشطات بعد مباراة الأبيض ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال. (طالع الزمالك)
ويختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاعبان من كل فريق بشكل عشوائي للخضوع لكشف المنشاط عقب كل مباراة.
ووقع الاختيار من الفريق الأبيض على المهاجم التونسي سيف الجزيري والمدافع محمد عبد الغني.
وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعدما حص نقطتين من أول 4 مباريات للفريق.
ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا الأنجولي في القاهرة.
نرشح لكم
مؤتمر فيريرا: أزمة الزمالك في إنهاء الهجمات.. والقادم أفضل ناصر ماهر يكشف علاقته بـ موسيماني ويوجه له رسالة: لم يسجل أحد في الأهلي هاتريك مثلي في الجول يكشف – قرار منتظر من الزمالك تجاه أبو جبل والجزيري ومحمود علاء "لفرض الانضباط" مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات فيريرا للصفقات الجديدة حمد إبراهيم لـ في الجول: الفترة المقبلة ستشهد اكتشاف أكثر للاعبين.. وهم يثقوا فى تعاملى معهم في الجول يكشف كواليس اجتماع حسام حسن بلجنة الكرة لـ الاتحاد.. وخطوة منتظرة رئيس الإسماعيلي: فاوضت حسام حسن قبل التعاقد مع حمد إبراهيم مروان محسن: الأهلي بيتي.. وسأعود للملاعب خلال 6 أسابيع