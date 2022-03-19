ثنائي الزمالك يخضع لتحليل المنشطات بعد مباراة بترو أتلتيكو

السبت، 19 مارس 2022 - 18:19

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

خضع ثنائي فريق الزمالك سيف الدين الجزيري ومحمد عبد الغني لتحليل الكشف عن المنشطات بعد مباراة الأبيض ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال. (طالع الزمالك)

ويختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاعبان من كل فريق بشكل عشوائي للخضوع لكشف المنشاط عقب كل مباراة.

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ووقع الاختيار من الفريق الأبيض على المهاجم التونسي سيف الجزيري والمدافع محمد عبد الغني.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعدما حص نقطتين من أول 4 مباريات للفريق.

ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا الأنجولي في القاهرة.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا سيف الجزيري
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