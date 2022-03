جيرارد يفقد صبره على أسئلة مراسل: هكذا وصفت مباراة أرسنال

احتد ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا على مراسل قناة "بي تي سبورت" ديس كيلي، وذلك في اللقاء الذي جمعهما بعد مباراة الفريق ضد أرسنال.

وانتهت المباراة بفوز أرسنال بهدف نظيف سجله بوكايو ساكا، حيث تحدث جيرارد عن فريقه وعدم رضاه عن بعض جوانب المباراة، قبل أن يفقد صبره بخصوص بعض الأسئلة.

وقال جيرارد في اللقاء: "الشوط الأول كان سيئا ولم نكن حاسمين، أعتقد أن بعض اللاعبين افتقروا للثقة".

وأضاف "حين تأخرنا بهدف اضطررنا لأخذ بعض المخاطرات التي لم تكن ضمن الخطة الأصلية للمباراة، ولكننا كنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني".

وأوضح "أعتقد على المستوى الفردي والجماعي أردنا أن نكون منظمين وأردنا أن نترك لهم الكرة ونحافظ على شكلنا، ولكن كان من الصعب تنفيذ خطة المباراة إن لم نثق بها بما يكفي، ولكن في الشوط الثاني زادت هذه الثقة".

وبدأ جيرارد في فقدان حالة الهدوء حين قال له المراسل: "لا أعتقد أنكم حصلتم على تسديدة على المرمى في الشوط الأول"، ليجيب قائلا: "هذا بالضبط كان وصفي للمباراة، في الشوط الثاني تحولنا ودفعنا اللعب للأمام وخلقنا المزيد من الفرص وكنا أكثر إيجابية، ولكن عملا جيدا (من المراسل)".

ليتابعه المراسل قائلا: "أعتقد أنك حققت بعض التقدم ولكنك خسرت أمام مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وأرسنال، ولذلك لا تزال هناك تلك الفجوة التي يجب إغلاقها".

فيرد جيرارد: "عملا جيدا يا ديس لملاحظة ذلك. سأقول أن مانشستر سيتي تشيلسي أرسنال ليفربول مانشستر يونايتد وست هام ولفرهامبتون في الوقت الحالي يتقدمون علينا في الجدول وإذا أردنا أن نأخذ أحد مراكزهم يجب أن نكون أكثر إيجابية وحسما وإيمانا".

وبسؤاله عما إذا كان عدائيا بعض الشيء في هذه المقابلة قال مدرب أستون فيلا: "أنا عاطفي وأهتم بهذه الأمور ولا أحب الخسارة، ولكني أعتقد أن أسئلتك كان يمكنها أن تصبح أفضل مع احترامي. قلت لي أن هناك فجوة مع مانشستر سيتي ومثل هذه الفرق ونحن نعلم ذلك، وقلت لي أننا سددنا مرة واحدة في الشوط الثاني وهكذا وصفت المباراة".

"I thought certain individuals lacked belief."

"I'm emotional in interviews, I care, I don't like getting beat."

Steven Gerrard gives and honest assessment of Villa's struggles against Arsenal, and clears the air with @TheDesKelly... pic.twitter.com/E1mzOFpHND