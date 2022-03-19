مجموعة الأهلي في الأبطال.. صنداونز يضمن الصدارة بطمس الهلال

ضمن ماميلودي صنداونز صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 بإسقاط مضيفه الهلال بنتيجة 4-2 اليوم السبت في الجولة الخامسة.

ورفع صنداونز رصيده إلى 13 نقطة ليضمن التأهل لربع النهائي متصدرا للمجموعة الأولى.

وظل الأهلي وصيفا للمجموعة بسبع نقاط ويليه الهلال والمريخ ولكل منهما 4 نقاط.

وباغت صنداونز مضيفه بتسديدة بيتر شالوليلي من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة إلى الشباك من الزاوية القريبة لمرمى الحارس محمد النور في الدقيقة الثانية.

وحاول الهلال معادلة النتيجة سريعا وانطلق عيد مقدم صوب مرمى الفريق الجنوب إفريقي قبل أن يعرقله براين مانديلا لينال الأخير بطاقة حمراء في الدقيقة 11.

وسعى الهلال لاستغلال النقص العددي لمنافسه لكن قذيفة تيبوهو موكوينا الرائعة من ركلة حرة عززت تقدم الضيوف في الدقيقة 30.

لكن السودانيين قلصوا الفارق عن طريق البديل ياسر مزمل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

ولم يهنأ فريق المدرب جواو موتا بهدف مزمل بعدما عزز تابيلو مورينا تقدم صنداونز بهدف ثالث في الدقيقة 60 موجها ضربة قاضية لأصحاب الأرض.

وأحرز مورينا رباعية صنداونز في الدقيقة 88 بتسديدة سهلة من داخل منطقة الجزاء إثر هجوم مرتد.

وحصل محمد عبد الرحمن "الغربال" على ركلة جزاء في الدقيقة 92 إثر عرقلته من رياد بيترسي حارس صنداونز.

وتقدم الغربال وسدد الكرة ليتصدى لها بيترسي قبل أن يتابع عثمان مختار الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني للهلال.

وفي الجولة الأخيرة يوم 1 و2 إبريل المقبل سيستضيف صنداونز فريق المريخ بينما يحل الهلال ضيفا على الأهلي حامل اللقب.

وودع المريخ البطولة. ويكفي الأهلي التعادل في الجولة الأخيرة ليتأهل وصيفا إلى دور الـ8، بينما يحتاج الهلال للفوز.

وينطلق الدور ربع النهائي في منتصف إبريل.