تسديدة ساكا تكفي.. أرسنال يؤمن المركز الرابع بفوز صعب على أستون فيلا

أمّن أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز صعب على مضيفه أستون فيلا اليوم السبت بهدف دون رد.

وحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا لملاقاته في ملعب فيلا بارك في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد بوكايو ساكا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وتعافى أرسنال سريعا من هزيمته في المباراة المؤجلة والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضد ليفربول في ملعب الإمارات وفاز فيها الأخير بهدفين دون رد.

ورفع ذلك الفوز رصيد أرسنال إلى 54 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللمدفعجية لقاء أقل.

فيما يبتعد أرسنال عن غريمه اللندني تشيسي بفارق خمس نقاط وبينهما مباراة مؤجلة.

أما أستون فيلا فتجمد رصيده عند 36 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

وتعد تلك ثاني هزيمة على التوالي لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة ضد وست هام بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة جلوس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال ولم يشارك فيها.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من أرسنال وسدد إيميلي سميث روي وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى أستون فيلا.

وفي الدقيقة 19 لاحت فرصة جديدة لسميث روي لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وعقب 11 دقيقة ومن ارتباك في دفاع أستون فيلا سدد ساكا كرة زاحفة بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

وهدأت المباراة كثيرا عقب الهدف ولم يكن هناك فرص خطيرة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ظل الوضع هادئا إلى أن لاحت فرصة خطيرة لأولي واتكينز لاعب أستون فيلا لكن تسديدته مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

ولم يهدد أستون فيلا مرمى أرسنال كثيرا في ظل نجاح الضيوف في تأمين دفاعهم بشكل جيد.

وظلت المباراة هادئة بلا فرص خطيرة حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عندما لاحت فرصة خطيرة لأستون فيلا من ركلة حرة لكن حارس أرسنال بيرند لينو شتتها بنجاح لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية بهدف دون رد.