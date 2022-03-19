دوري أبطال إفريقيا - زيزو يغيب عن مواجهة ساجرادا بسبب تراكم البطاقات

يغيب أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك عن مواجهة ساجرادا اسبرانسا الأنجولي في الجولة السادسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره بترو أتليتكو في الجولة الخامسة لحساب المجموعة الرابعة.

وتحصل "زيزو" على بطاقة صفراء في الدقيقة 36 أمام بترو أتليتكو الأنجولي سيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة.

بطاقة هي الثالثة له الموسم الجاري في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تحصل على إنذارين أمام الوداد المغربي في الجولتين الماضيتين.

ولم يُحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعد موعد مواجهة الجولة السادسة، والتي ستكون بين يومي 1-2 أبريل المقبل.

وخاض زيزو الموسم الجاري 15 مباراة بقميص الأبيض في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، سجل 9 أهداف وصنع 5 وتحصل على 6 بطاقات صفراء بواقع 3 لكل مسابقة.

وفقد الزمالك فرصة التأهل للدور ربع النهائي بعدما حصد نقطتين فقط من أول 4 جولات.

ويتصدر بترو أتليتكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ويليه الوداد المغربي بتسع نقاط.

ويتنافس الأخيران على صدارة ووصافة المجموعة بعدما ودع الزمالك وساجرادا اسبرانسا الأنجولي البطولة.