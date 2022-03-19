قائمة الجزائر – غياب بونجاح وبن رحمة وبراهيمي عن مواجهتي الكاميرون

السبت، 19 مارس 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

شهدت قائمة الجزائر التي استدعاها المدير الفني جمال بلماضي لمواجهتي الكاميرون في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 الكثير من المفاجآت.

ويواجه منتخب الجزائر منافسه الكاميرون يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة الكثير من الاختلافات عن تلك التي خاضت كأس أمم إفريقيا 2021 بعدما غاب عن التواجد كل من بغداد بونجاح وسعيد بن رحمة وياسين براهيمي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي- ألكسندر أوكيدجا- مصطفى زغبة

في الدفاع: عيسى ماندي- عبد القادر بدران- مهدي تاهرات- جمال بلعمري- أحمد توبة- يوسف عطال- حسين بن عيادة- يوسف لعوافي- رامي بن سبعيني

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- سفيان فيجولي- عدلان قديورة- سفيان بن دبكة- هشام بوداوي- راميز زروقي

في الهجوم: رياض محرز- رشيد غزال- يوسف بلايلي- محمد بن يطو- إسحاق بلوفضيل- إسلام سليماني

الجزائر طريق المونديال الكاميرون
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