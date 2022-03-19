انتهت في إفريقيا - مجموعة الأهلي.. الهلال (2)(4) صنداونز

السبت، 19 مارس 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

الأهلي صنداونز

تابع مباشرة مباراة الهلال ضد ماميلودي صنداونز اليوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ويليه الأهلي بسبع نقاط ثم 4 نقاط للهلال والمريخ.

نهاية المباراة

ق93: هدف ثان للهلال

ق92: ركلة جزاء للهلال يحصل عليها محمد عبد الرحمن

ق88: تابيلو مورينا يسجل الهدف الرابع لصنداونز

ق60: هدف ثالث لصنداونز سجله تابيلو مورينا

ق56: ياسر مزمل يسجل الهدف الأول للهلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: تيبوهو موكوينا يسجل الهدف الثاني لصنداونز بتسديدة رائعة من ركلة حرة

ق15: ضغط شرس للهلال أملا في إدراك التعادل سريعا

ق11: طرد أونيانجو مدافع صنداونز بعد عرقلة لاعب الهلال أثناء ركضه صوب المرمى

ق9: أفضلية للضيوف. فوز صنداونز أو تعادله سيمنحه الصدارة بعدما ضمن مسبقا التأهل للدور ربع النهائي

ق2: هدف أول لصنداونز. بيتر شالوليلي يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

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