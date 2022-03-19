تشكيل بترو أتليتكو - ليال ويانو يقودان الهجوم أمام الزمالك

السبت، 19 مارس 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

هدف بترو أتلتيكو الثاني في الزمالك

يقود البرازيلي تياجو ليال والأنجولي يانو هجوم بترو أتليتكو الأنجولي في مواجهة الزمالك لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى ألكسندر سانتوس المدير الفني للفريق الأنجولي تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق الذي تفوق على ساجرادا الأسبوع الماضي بمشاركة خواكيم أداو بدلا من أندرسون كروز.

وجاء تشكيل بترو أتليتكو كالتالي:

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حارس: ويلنجتون جوميز.

الدفاع: إيدي أفونسو – كينيتو - بيدرو بينتو - أوجوستو تاو كارينيرو.

الوسط: جيلسون موريرا - ويليام سواريش – بيدرو ميجي - خواكيم أداو

الهجوم: تياجو ليال - يانو

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وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 4.

وفقد الزمالك فرصة التأهل للدور ربع النهائي بينما بترو أتليتكو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ويليه الوداد المغربي بتسع نقاط.

ويتنافس الأخيران على صدارة ووصافة المجموعة بعدما ودع الزمالك وساجرادا اسبرانسا الأنجولي البطولة.

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