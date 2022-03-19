تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء.. وساكا ولاكازيت يقودان الهجوم ضد أستون فيلا

السبت، 19 مارس 2022 - 13:37

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام - ساكا

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال الذي يواجه أستون فيلا مساء اليوم السبت.

ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك لملاقاته في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: كيران تيرني- بن وايت- سيدريس سواريس- جابرييل ماجاليس

في الوسط الدفاعي: توماس بارتي- جرانيت تشاكا

في الوسط: إيميلي سميث روي- مارتن أوديجارد- بوكايو ساكا

في الهجوم: ألكسندر لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعدما خاض 27 مباراة فقط.

فيما يأتي أستون فيلا تاسعا بـ36 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

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