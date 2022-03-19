تشكيل الزمالك - أبو جبل وبنشرقي يواجهان بترو أتليتكو وطارق حامد بديل

مواعيد مباريات اليوم 19 مارس 2022.. الزمالك في دوري الأبطال والهلال ضد صنداونز

بعد الخسارة أمام الأهلي.. المريخ يعلن إقالة مدربه لي كلارك

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات فيريرا للصفقات الجديدة

دوري أبطال إفريقيا - وفاق سطيف يخطف بطاقة التأهل في 6 دقائق

عبد الحفيظ: لابد أن نطبق أقل مستوى من العدالة قبل الحديث عن السوبر الإفريقي

للتغلب على الإجهاد.. موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة 8 أيام

هدف عالمي من أحداد.. الرجاء يحسم تأهله إلى ربع النهائي بالفوز على أمازولو

الكشف عن التشخيص المبدئي لـ إصابة محمد هاني أمام المريخ