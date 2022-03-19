تشكيل الزمالك - أبو جبل وبنشرقي يواجهان بترو أتليتكو وطارق حامد بديل
السبت، 19 مارس 2022 - 13:57
كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي اليوم السبت لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وجاء التشكيل الذي اختاره المدرب جوسفالدو فيريرا:
حارس المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح
وسط الملعب: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"
الهجوم: أشرف بنشرقي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو"
البدلاء: محمد عواد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - طارق حامد - إسلام جابر - محمد أوناجم - رزاق سيسيه - عمر السعيد
وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 4.
وفقد الزمالك فرصة التأهل للدور ربع النهائي بينما بترو أتليتكو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ويليه الوداد المغربي بتسع نقاط.
ويتنافس الأخيران على صدارة ووصافة المجموعة بعدما ودع الزمالك وساجرادا اسبرانسا الأنجولي البطولة.