مواعيد مباريات اليوم 19 مارس 2022.. الزمالك في دوري الأبطال والهلال ضد صنداونز

يحل الزمالك ضيفا اليوم السبت على فريق بترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا (3 مساء - beIN 4).

ويلعب الهلال ضد ماميلودي صنداونز، ضمن مجموعة الأهلي، الساعة 3 مساء - beIN 3.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب أستون فيلا ضد أرسنال (2:30 مساء - beIN Premium 1).

وفي الدوري التركي يلعب كريم حافظ مع ملطية سبور ضد قاسم باشا (12:30 مساء).

ومحمود تريزيجيه مع إسطنبول باشاك شهير يحل ضيفا على أضنة ديمر سبور (3 مساء).

ويلعب بشيكتاش ضد هاتاي سبور الذي يضم محمود كهربا (6 مساء).

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