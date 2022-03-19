مواعيد مباريات اليوم 19 مارس 2022.. الزمالك في دوري الأبطال والهلال ضد صنداونز

السبت، 19 مارس 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

يحل الزمالك ضيفا اليوم السبت على فريق بترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا (3 مساء - beIN 4).

ويلعب الهلال ضد ماميلودي صنداونز، ضمن مجموعة الأهلي، الساعة 3 مساء - beIN 3.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب أستون فيلا ضد أرسنال (2:30 مساء - beIN Premium 1).

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد مع أنس أسامة بعشرة لاعبين.. جنوى يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 187 يوما انقلاب في مولينو.. ليدز يعود أمام ولفرهامبتون ويقتنص انتصارا غاليا في صراع الهبوط بعد الخسارة أمام الأهلي.. المريخ يعلن إقالة مدربه لي كلارك

وفي الدوري التركي يلعب كريم حافظ مع ملطية سبور ضد قاسم باشا (12:30 مساء).

ومحمود تريزيجيه مع إسطنبول باشاك شهير يحل ضيفا على أضنة ديمر سبور (3 مساء).

ويلعب بشيكتاش ضد هاتاي سبور الذي يضم محمود كهربا (6 مساء).

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
بعد الخسارة أمام الأهلي.. المريخ يعلن إقالة مدربه لي كلارك مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات فيريرا للصفقات الجديدة دوري أبطال إفريقيا - وفاق سطيف يخطف بطاقة التأهل في 6 دقائق عبد الحفيظ: لابد أن نطبق أقل مستوى من العدالة قبل الحديث عن السوبر الإفريقي للتغلب على الإجهاد.. موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة 8 أيام هدف عالمي من أحداد.. الرجاء يحسم تأهله إلى ربع النهائي بالفوز على أمازولو الكشف عن التشخيص المبدئي لـ إصابة محمد هاني أمام المريخ أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو
أخر الأخبار
ناصر ماهر يكشف علاقته بـ موسيماني ويوجه له رسالة: لم يسجل أحد في الأهلي هاتريك مثلي 7 دقيقة | الدوري المصري
بعد قول مرتضى إن زوجة موسيماني فاوضت الزمالك.. عبد الحفيظ: لن أربط لسان أحد ساعة | مصر
تقارير مغربية: خليلوزيتش يستبعد مصطفى حجي قبل مباراتي الكونغو الديموقراطية ساعة | تصفيات كأس العالم
مواعيد مباريات اليوم 19 مارس 2022.. الزمالك في دوري الأبطال والهلال ضد صنداونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد مع أنس أسامة ساعة | رياضات أخرى
بعشرة لاعبين.. جنوى يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 187 يوما 11 ساعة | الدوري الإيطالي
انقلاب في مولينو.. ليدز يعود أمام ولفرهامبتون ويقتنص انتصارا غاليا في صراع الهبوط 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد الخسارة أمام الأهلي.. المريخ يعلن إقالة مدربه لي كلارك 12 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 2 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو