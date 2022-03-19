مواعيد مباريات اليوم 19 مارس 2022.. الزمالك في دوري الأبطال والهلال ضد صنداونز
السبت، 19 مارس 2022 - 10:50
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا اليوم السبت على فريق بترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا (3 مساء - beIN 4).
ويلعب الهلال ضد ماميلودي صنداونز، ضمن مجموعة الأهلي، الساعة 3 مساء - beIN 3.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب أستون فيلا ضد أرسنال (2:30 مساء - beIN Premium 1).
وفي الدوري التركي يلعب كريم حافظ مع ملطية سبور ضد قاسم باشا (12:30 مساء).
ومحمود تريزيجيه مع إسطنبول باشاك شهير يحل ضيفا على أضنة ديمر سبور (3 مساء).
ويلعب بشيكتاش ضد هاتاي سبور الذي يضم محمود كهربا (6 مساء).
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