خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد مع أنس أسامة

السبت، 19 مارس 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الزمالك كرة السلة

بدأت إدارة الزمالك إجراءات تجديد تعاقد أنس أسامة لاعب فريق السلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أنس أسامة وقع على عقود التجديد إبان فترة تولى حسين لبيب رئاسة النادي قبل السفر للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة السلة (سوبرليج) والتي حصد الزمالك لقبها.

ووقع نجم الأبيض على بياض لإدارة النادي، وبعد العودة عُدلت العقود وحُددت مدة التعاقد.

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لكن لم تُسلم لجنة حسين لبيب العقد لإدارة الزمالك الجديدة عقب تولى مجلس مرتضى منصور زمام الأمور.

ويسعى مجلس إدارة الأبيض حاليا لتجديد تعاقد أنس أسامة.

وينتهي عقد أنس أسامة بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.

ويخطط الاتحاد السكندري لضم أنس أسامة حال رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم.

وحصد أنس أسامة مع الزمالك ألقاب الدوري المصري مرتين وبطولة إفريقيا تحت رعاية NBA وشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة.

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