انقلاب في مولينو.. ليدز يعود أمام ولفرهامبتون ويقتنص انتصارا غاليا في صراع الهبوط

السبت، 19 مارس 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز

تغلب ليدز يونايتد على مضيفه ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينو ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

أول أحداث المباراة كانت إصابة باتريك بامفورد مهاجم ليدز العائد لتوه، ليخرج في الدقيقة 23 ويحل سام جرينوود بدلا منه.

على الناحية الأخرى أصيب روبن نيفيز وترك موقعه في صفوف صاحب الأرض، ليأتي ترينكاو بدلا منه في الدقيقة 25.

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ترينكاو لم يتأخر كثيرا، إذ صنع هدف التقدم الذي سجله جوني في الدقيقة 26.

ولم تتوقف الإصابات في هذه المباراة، حيث غادر دييجو يورينتي في الدقيقة 40 ليأتي روبن كوخ بدلا منه.

واستنفذ ليدز تبديله الثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، حيث أصيب ماتيوس كليخ ليأتي تشارلي كريسويل بدلا منه.

وفي قلب هذه الفوضى سجل ترينكاو الهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت البديل، بعد تمريرة حاسمة من دانييل بودينس، لينتهي الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون 2-0.

تدخل راؤول خيمينيز العنيف على الحارس إيلان ميلييه أصابه ومنح ليدز تبديلا رابعا اضطراريا، أتى بالحارس البديل كريستوفر كلاسون، وتسبب بطرد المهاجم المكسيكي بالإنذار الثاني.

ومن هنا انطلقت عودة ليدز، بهدف جاك هاريسون في الدقيقة 63، ثم رودريجو مورينو في الدقيقة 66 بعد تمريرة من جرينوود.

وأخيرا اكتملت العودة بنجاح في الدقيقة 91، بهدف الظهير لوك أيلينج.

بذلك يرفع ليدز رصيده إلى 29 نقطة من 30 مباراة في المركز السادس عشر، ليبتعد خطوة عن مناطق الهبوط التي يحتلها واتفورد (22 نقطة من 29 مباراة) ثم بيرنلي (21 نقطة من 27 مباراة) وأخيرا نورويتش (17 نقطة من 29 مباراة).

أما ولفرهامبتون، فقد تجمد رصيده عند 46 نقطة من 30 مباراة في المركز الثامن.

ولفرهامبتون ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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