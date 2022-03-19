بعد الخسارة أمام الأهلي.. المريخ يعلن إقالة مدربه لي كلارك

أعلن المريخ السوداني عبر مركزه الإعلامي إقالة المدرب الإنجليزي لي كلارك، وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيان النادي السوداني: "قرر مجلس إدارة نادي المريخ إعفاء المدير الفني لفريق الكرة الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال، ومحلل الأداء أيمن اليماني من مهمتهم، وتوجه بالشكر لهم على عملهم".

وأضاف "وجاء قرار إعفاء كلارك ومعاونيه بعد الاستماع إلى تقرير القطاع الرياضي خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقده المجلس عقب مباراة اليوم أمام الأهلي المصري، والتي خسرها المريخ بثلاثة اهداف مقابل هدف".

وأعلن المريخ إسناد مهمة تدريب الفريق إلى المدرب العام إبراهيم حسين، حيث اختتم "وقرر مجلس الإدارة تكليف المدرب العام للفريق إبراهيم حسين (إبراهومة) بالإشراف على مباريات الفريق في الدوري الممتاز، ومباراة صن داونز الجنوب أفريقي في مجموعات دوري أبطال افريقيا".

وخسر المريخ أمام الأهلي بثلاثة أهداف سجلها بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر مقابل هدف وحيد سجله رمضان عجب، وهي خسارته الثانية أمام الأحمر، الذي فاز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتذيل المريخ المجموعة الأولى بـ4 نقاط من 5 مباريات، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ7 نقاط.