دوري أبطال إفريقيا - وفاق سطيف يخطف بطاقة التأهل في 6 دقائق

خطف وفاق سطيف الجزائري بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 6 دقائق على حساب هورويا كوناكري الغيني بالفوز بنتيجة 3-2.

وحسم وفاق سطيف تأهله بعدما وصل لـ 9 نقاط في المركز الثاني خلف الرجاء المغربي صاحب الـ 12 نقطة.

المواجهات المباشرة حسمت تأهل ممثل الجزائر على حساب أمازولو بفارق الأهداف بعدما تقاسما الانتصار بنتيجة 0-1 و2-0.

وتقدم هورويا بهدف في الدقيقة 25 بهدف سيبي بافور بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

أكرم جحنيط سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.

وعاد الضيوف للتقدم مرة أخرى عن طريق مورلاي سيلا في الدقيقة 59.

أحداث المباراة تحولت بعد طرد سيلا لحصوله على إنذارين في الدقيقة 80، ليكمل هورويا اللقاء بعشر لاعبين.

واستغل الفريق الجزائري الأمر فسجل رياض بن عياد هدفين في الدقيقتين 88 و90+3، ليخطف الفوز القاتل وبطاقة التأهل.

وبذلك أصبح المتأهلين لربع النهائي حتى الآن هم: الرجاء المغربي – وفاق سطيف – بترو أتليتكو الأنجولي – الوداد المغربي وصنداونز.