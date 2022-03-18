عبد الحفيظ: لابد أن نطبق أقل مستوى من العدالة قبل الحديث عن السوبر الإفريقي

الجمعة، 18 مارس 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ مع الأهلي أمام المقاولون العرب

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بضرورة تطبيق تقنية الفيديو بدءا من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بنتيجة 3-1 على المريخ السوداني في الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر حساب الأهلي على "فيسبوك": "كان الفوز مهما وبطاقة التأهل أصبحت بين الأهلي الهلال حسب نتيجة مباراته ضد صنداونز".

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وأردف "المريخ اعتاد على ملعب المباراة وقدم مباريات جيدة للغاية في النسخة الحالية من دوري الأبطال".

وأضاف "بعد كأس العالم للأندية تعرضنا لضغط مباريات بين دوري الأبطال والدوري بدوافع مختلفة ولم نحسم بطاقة التأهل بعد في دوري الأبطال".

وواصل "لم نصل لما نريده، لن تكون مواجهة الهلال سهلة، نريد أن نكون في الموعد يوم المباراة".

وشدد "احتاجنا كثيرا فترة الراحة المقبلة ومع العودة سنكون أفضل، سنستفيد من فترة الراحة وسنعود للاستعداد لمباراة الهلال".

وأوضح "أتمنى تطبيق تقنية الفيديو في دور ربع النهائي بشكل ضروري، وذلك قبل الحديث عن بطولة السوبر الإفريقي الجديد، لابد أن نطبق أقل مستوى من العدالة، مباراة مثل اليوم قد تنتهي بالتعادل بسبب ركلة جزاء أرى أنه لابد أن تحتسب لنا".

فوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط ظل بها الأخير في جدول الترتيب.

وينتظر الهلال السوداني مواجهة صنداونز غدا السبت لحساب الجولة الخامسة على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويحتاج الأهلي لفوز أو تعادل مع تعثر الهلال من أجل حصد بطاقة التأهل الثانية رفقة صنداونز الجنوب إفريقي.

وأصبح محمد شريف صاحب الهدف رقم 600 في تاريخ الأهلي بجميع المسابقات الإفريقية.

كما سجل كل من بيرسي تاو وأحمد حمدي عبد القادر أول أهدافهما القارية رفقة الأحمر.

كما سجل بيرسي تاو أول أهدافه مع الأهلي في جميع المسابقات منذ تسجيله ثنائية أمام سموحة في 25 نوفمبر 2021

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