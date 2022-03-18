اتحاد جدة يعزز صدارته لـ الدوري السعودي.. والهلال يواصل المطاردة برباعية أمام أهلي جدة

الجمعة، 18 مارس 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

اتحاد جده - الدوري السعودي

عزز اتحاد جدة صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان -الدوري السعودي- بالفوز على الحزم بنتيجة 3-0 في الجولة 25، بينما واصل الهلال المطاردة بالفوز على أهلي جدة 4-2.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة معززا صدارته قبل 5 جولات على النهاية، فيما ارتقى الهلال مركزين نحو الوصافة برصيد 49 وله مباراتين مؤجلتين.

وأصبح الصراع مشتعلا قبل 5 جولات على النهاية، فإذا حقق الهلال الفوز في المؤجلتين سيصبح الفارق 5 نقاط فقط مع الاتحاد.

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اتحاد جدة انتظر أكثر من ساعة ليسجل هدفه الأول أمام الحزم متذيل جدول الترتيب.

مهند الشنقيطي تقدم في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف عبد الرزاق حمد لله الهدف الثاني في الدقيقة 86 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع أنهى الهداف المغربي اللقاء بهدف ثالث للنمور بركلة مزدوجة.

ورفع حمد الله رصيده إلى 13 هدفا في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري السعودي.

الهلال × الأهلي

تقدم الهلال مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه النيجيري أوديون إيجالو بمجهود فردي رائع بعدما توغل بالكرة من منتصف الملعب وحتى منطقة جزاء الخصم وسدد كرة أرضية على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 34 أضاف إيجالو ثاني أهدافه بعدما حول عرضية أرضية في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل إيجالو الهاتريك الخاص به من انفراد مستغلا سوء رقابة دفاع الأهلي، ورفع رصيده إلى 19 هدفا.

وعزز المالي موسى ماريجا النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 58 بطريقة رائعة من فوق الحارس عقب انفراد تام من بعد منتصف الملعب.

وقلص السوري عمر السومة النتيجة من علامة الجزاء لفريق الأهلي في الدقيقة 69.

وأنهى أليوسكي اللقاء بهدف ثاني للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع ليفوز الهلال بنتيجة 4-2.

اتحاد جدة الهلال الدوري السعودي
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