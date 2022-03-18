للتغلب على الإجهاد.. موسيماني يمنع لاعبي الأهلي راحة 8 أيام

قرر بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي منح لاعبي فريقه ثمانية أيام راحة من التدريبات.

وجاء قرار موسيماني بإراحة اللاعبين عقب فوز الأهلي على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وسيستغل موسيماني فترة التوقف الدولي وانضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم، لكي يحصل باقي الفريق على فترة راحة كافية قبل المباريات المقبلة.

وسيبدأ الفريق التدريب مجددا يوم 27 مارس الجاري استعدادا لمباراة الهلال في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي حاليا وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف ماميلودي صنداونز صاحب العشر نقاط ولديه مباراة إضافية غدا مع الهلال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال يومي 25، و29 مارس الجاري خلال التوقف الدولي، ضمن المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.