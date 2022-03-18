هدف عالمي من أحداد.. الرجاء يحسم تأهله إلى ربع النهائي بالفوز على أمازولو
الجمعة، 18 مارس 2022 - 21:23
كتب : FilGoal
تغلب الرجاء المغربي على مضيفه أمازولو الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
سجل حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق الهدف الأول في الدقيقة 7 بتسديدة رائعة فوق الحارس.
وجاء هذا الهدف بعد تمريرة حاسمة من القائد محسن متولي.
وأخيرا سجل إلياس حداد الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليضمن الرجاء تأهله إلى دور الثمانية رسميا.
بذلك يحتل الرجاء صدارة المجموعة بـ12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف الجزائري الذي يملك مباراة مع هورويا الغيني.
ويحتل أمازولو المركز الثالث بـ6 نقاط، بينما يتذيل هورويا المجموعة بـ3 نقاط.
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