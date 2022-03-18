أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو

أوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق.

الجناح الجنوب إفريقي افتتح أهداف اللقاء في شباك المريخ والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للنادي: "الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب تبين تعرضه لكدمة في الركبة".

وأضاف "يخضع لمزيد من الفحوصات الدقيقة عند عودة الفريق إلى التدريبات استعدادا للمباريات القادمة".

وكان تاو قد افتتح أهداف الأهلي في مرمى المريخ السوداني بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة.





























































































































فوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط ظل بها الأخير في جدول الترتيب.

وينتظر الهلال السوداني مواجهة صنداونز غدا السبت لحساب الجولة الخامسة على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويحتاج الأهلي لفوز أو تعادل مع تعثر الهلال من أجل حصد بطاقة التأهل الثانية رفقة صنداونز الجنوب إفريقي.

وأصبح محمد شريف صاحب الهدف رقم 600 في تاريخ الأهلي بجميع المسابقات الإفريقية.

كما سجل كل من بيرسي تاو وأحمد حمدي عبد القادر أول أهدافهما القارية رفقة الأحمر.

كما سجل بيرسي تاو أول أهدافه مع الأهلي في جميع المسابقات منذ تسجيله ثنائية أمام سموحة في 25 نوفمبر 2021