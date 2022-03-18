مؤتمر موسيماني: تغيير بيرسي تاو للإصابة.. ولماذا تسألون عن حسام حسن ولا تتحدثون عن لطفي؟

الجمعة، 18 مارس 2022 - 20:43

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي

كشف بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، تعرض بيرسي تاو لإصابة جديدة أدت لاستبداله أمام المريخ، فيما رد على أسئلة الصحفيين حول عدم مشاركة حسام حسن.

الأهلي فاز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "المباراة جاءت صعبة كما توقعناها. تاريخ المباريات المصرية السودانية يشهد بذلك وليس المهم الأداء، لكن المهم النتيجة والفوز وحصد ثلاث نقاط".

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وعن تغيير بيرسي تاو، قال موسيماني "تغيير بيرسي تاو جاء للإصابة، ولكنها ليست كما تحدثت الشائعات. لقد شارك وأحرز هدفا كما رأيتم، وكان فعالا جدا".

وأضاف "أنا مدرب صريح وواضح، لو كان بيرسي تاو مصابا لما أشركته. لقد أخبرني الطبيب أنه سليم وجاهز ولذلك أشركت".

موسيماني شدد مجددا على حتمية دخول تقنية الفيديو، فقال "أؤكد للمرة الرابعة بأننا نحتاج لتقنية الفيديو. هذه مباريات كبيرة وصعبة وهناك ندية قوية وحماس، فكيف تدار دون هذه التقنية؟".

وأكمل "الأهلي لا يواجه نفسه ويجب احترام المنافسين الذين يواجهونه بالذات مع الفرق السودانية التى تمتلك الشخصية والروح والحماس".

المدرب الجنوب إفريقي تطرق أخيرا لإجهاد اللاعبين وعدم مشاركة البعض فقال ""نتغلب على الإجهاد وضغط المباربات بشخصية اللاعبين".

وأتم "لا أشرك حسام حسن؟ شريف يسجل الأهداف وأنا لست ضد حسام وأريد أن أشركه ولكن لماذا السؤال دائما عنه والجميع لا يشاركون أحيانا؟ أفشة نفسه خرج ولم يكمل المباراة، ولماذا تسألون فقط عن حسام؟ علي لطفي أيضا تألق في كأس العالم للأندية، لماذا لا يسألني أحد عنه مثلا؟".

فوز الأهلي رفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة خلف ماميلودي صنداونز المتصدر برصيد 10 نقاط.

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