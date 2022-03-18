حارس المريخ: لم نستغل الفرص أمام الأهلي.. وهذه هي كرة القدم

الجمعة، 18 مارس 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ - ملعب الأهلي we السلام

تحدث أكرم الهادي حارس مرمى المريخ السوداني بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الهادي في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس": "كان في الإمكان أفضل مما كان. المباراة لعبت على جزئيات وأخطاء بسيطة".

وأضاف "هذه هي كرة القدم. لم نستغل الفرص التي أتيحت أمامنا فلم نفُز، وهذا يحدث في الكرة بصورة اعتيادية".

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وتابع "إن شاء الله سنحاول في الفترة المقبلة أن نصلح الأخطاء وأن نستثمر الفرص لنحقق نتائج إيجابية".

وسجل أهداف الأهلي بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر، بينما سجل رمضان عجب هدف المريخ الوحيد.

وجاءت هذه النتيجة في الجولة الخامسة لدور المجموعات، لترفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، انتظارا لنتيجة مباراة الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويملك الهلال 4 نقاط من 4 مباريات، بينما يتذيل المريخ المجموعة بـ4 نقاط من 5 مباريات.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال من أجل التأهل دون النظر إلى أي نتائج أخرى.

الأهلي المريخ أكرم الهادي دوري أبطال إفريقيا
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