مؤتمر مدرب المريخ: فخور بما قدمه اللاعبين أمام الأهلي.. ولن استغل اللعب في القاهرة كمبرر

أوضح الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لـ المريخ السوداني فخره بلاعبي الفريق رغم الخسارة من الأهلي، وشدد على عدم استغلال خوض المواجهتين في القاهرة كـ "مبرر".

وفاز الأهلي على المريخ بثلاثية مقابل هدف وفض الشراكة في صراع المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كلارك في المؤتمر الصحفي: "كنا متأخرين بهدف وحاولنا التعويض وبالفعل سنحت لنا فرصة في العارضة ثم أحرزنا التعادل".

وأضاف "مع الأسف نجح الأهلي في احراز هدفين متتالين في وقت قصير أنهوا المباراة بها ومع الفرق الكبيرة مثل الأهلي عندما تسير الأحداث بهذا الشكل يصعب عليك التعويض".

وواصل "فخور باللاعبين وما قدموه والضغوط التى تعرضوا لها واتحمل نتيجة المباراة".

وأردف "موسيماني مدرب متميز جدا يعمل مع فريق بطل إفريقيا في نسختين متتالتيين، ولا اعتقد أن هزيمتي الأهلي أمام صنداونز هي من جعلته يرفع دوافع الفوز علينا، ولا فارق كبير بدليل أننا تعادلنا مع صنداونز".

وأتم "لن استغل اللعب أمام الأهلي مرتين في القاهرة كمبرر، أقود فريق محترف ونحب لعب مرة القدم في أى مكان".





























































































































فوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط ظل بها الأخير في جدول الترتيب.

وينتظر الهلال السوداني مواجهة صنداونز غدا السبت لحساب الجولة الخامسة على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويحتاج الأهلي لفوز أو تعادل مع تعثر الهلال من أجل حصد بطاقة التأهل الثانية رفقة صنداونز الجنوب إفريقي.

وأصبح محمد شريف صاحب الهدف رقم 600 في تاريخ الأهلي بجميع المسابقات الإفريقية.

كما سجل كل من بيرسي تاو وأحمد حمدي عبد القادر أول أهدافهما القارية رفقة الأحمر.

كما سجل بيرسي تاو أول أهدافه مع الأهلي في جميع المسابقات منذ تسجيله ثنائية أمام سموحة في 25 نوفمبر 2021