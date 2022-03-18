أحمد عبد القادر: الفوز أزال من علينا بعض الضغط قبل مواجهة الهلال

الجمعة، 18 مارس 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر عمر جابر الأهلي بيراميدز

قال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي إن الفوز على المريخ أزال من على فريقه بعض الضغط قبل مواجهة الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي اليوم الجمعة على المريخ في ملعب WE السلام بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عبد القادر عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "التبديلات ساعدت في تحويل مسار المباراة ولم أكن أنا وحدي بل مجهود الجميع والفوز هام جدا".

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وسجل عبد القادر هدفا عقب مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وتابع "لم أسجل أهدافا منذ فترة واليوم سجلت أول أهدافي في دوري أبطال إفريقيا وأتمنى الاستمرار على ذلك".

وأتم "ثلاث نقاط هامة جدا جدا، نعم لم نضمن التأهل ولكن هذ الانتصار يساعدنا على خوض مباراة الهلال بأريحية ولا أقصد أننا سوف نستريح بل ستزال من على كاهلنا بعض الضغوط".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ماميلودي صنداونز المتصدر وللأخير مباراة أقل.

ويأتي الهلال ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه المريخ وللأول مباراة أقل.

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